Anzeige Kreativ, digital und sportlich

Der Programmschwerpunkt wird 2018 neben verschiedenen bewährten und beliebten Sportkursen und einigen Vorträgen auf der digitalen Fortbildung liegen. Gerade die digitale Fortbildung ist in einer Volkshochschule gut aufgehoben. Kleine Gruppen in denen man sich kennt und in denen man auf die Anforderungen der TeilnehmerInnen eingeht, machen Spaß und Mut sich mit Neuem und Unbekanntem zu befassen. Wir sind alle Teil im großen Datenstrom und sollten in diesem nicht untergehen.