Anzeige Kompletter Service rund um guten Schlaf

Dazu kommen ein qualitativ hochwertiges Matratzen– und Lattenrostprogramm von namhaften Herstellern. Dieses umfasst Federnkern-, Taschenfederkern-, Latex- und Kaltschaummatratzen sowie sämtliches Zubehör, wie zum Beispiel Nackenstützkissen. Außerdem ist Haug Schlafträume zertifizierter Tempur-Fachhändler. Ebenso werden moderne Bettgestelle aus Metall, Stoff und Holz angeboten. Das Programm wird abgerundet mit Wasserbetten und Boxspring-Betten. Des Weiteren bietet das Fachgeschäft Daunen- und Federnreinigung sowie Bettenwäsche, Frottierwaren, Geschenke und Dekoartikel. Die jüngste Erweiterung des Sortiments hat es im vergangenen Jahr gegeben: Wolle, Strümpfe, Glückwunschkarten und Zeitschriften gibt es nun ebenfalls im neu gestalteten Verkaufsraum. Außerdem findet sich bei Haug Schlafträume seither die einzige Lotto-Annahmestelle im Geislinger Stadtgebiet.

A lfons Haug, Großvater des heutigen Inhabers Jürgen Haug, hat das Unternehmen in der Wiesentraße 16 im Jahr 1947 als Betten Haug gegründet. Er stammte aus Bisingen und baute mit Unterstützung seiner Ehefrau aus kleinsten Anfängen einen Fachhandel für Bettwaren und Textilien auf.

Weil alles rund ums Bett für das Geschäft immer wichtiger wurde, nahm Haug am 10. Oktober 1955 in einem Anbau des Wohnhauses eine Bettfederreinigungsmaschine in Betrieb – die erste überhaupt in Geislingen. Diese wurde 1988 modernisiert; mit der neuen, elektronischen Anlage lassen sich Federn und Daunen fachmännisch reinigen, aufbereiten und sortieren.

Nach dem Tod des Gründers im Jahr 1966 übernahm dessen Sohn Arthur das Geschäft. Nach einer Erweiterung um einen zusätzlichen Verkaufsraum wurde das Angebot vergrößert: Gemeinsam mit seiner Frau Johanna baute Arthur Haug eine eigene Produktion von Daunendecken auf. Das erlaubte, spezielle Kundenwünsche bezüglich Stoff Farbe, Muster und Füllung zu erfüllen. Damit machten sie ihr Geschäft zu einem anerkannten Unternehmen in der Branche.

Die Entwicklung war allerdings nicht ohne größere, bauliche Veränderungen möglich: Im Lauf der Jahrzehnte wurde das Ladengeschäft schrittweise erweitert. Heute stehen 550 Quadratmeter für Beratung und Verkauf zur Verfügung. Dank des Platzes kann Haug Schlafträume nicht zuletzt ein komplettes Betten- und Matratzenprogramm anbieten. Des Weiteren gibt es eine große Auswahl an Bettwäsche und Frottier-Artikeln sowie Boxspring- und Wasserbetten.

Jürgen Haug übernahm das renommierte Geschäft 1995. Der gelernte Einzelhandelskaufmann, setzte damit die Tradition des Hauses in dritter Generation fort.

Er gestaltete bei weiteren Umbauten 1999 und 2006 die Verkaufsräume um und vergrößerte diese durch den Kauf eines Nachbargebäudes nochmals deutlich. Anfang des Jahres 2016 wurde zusätzlich die Lotto-Annahmestelle für Geislingen in das Geschäft integriert. 2006 wurde aus "Betten Haug" auch "Haug Schlafträume" – ein Hinweis darauf, dass Kunden mit Hilfe des Fachgeschäfts das gesamte Schlafzimmer einrichten können. Mit Geschäftsführer Jürgen Haug, seiner Partnerin Sylvia Liebhardt und ihrer Mitarbeiterin Brigitte Hauser-Schwald stehen den Kunden drei Mitarbeiter für die fachkundige und kompetente Beratung bereit.