Anzeige Köstliches von mehreren Kontinenten

Zu dem gibt es am Samstag, 11. November, von 11 bis 22 Uhr diesmal einen Street Food Markt, der am Sonntag, 12. November, von 11 bis 18 Uhr fortgesetzt wird. Der Eintritt dazu ist frei.

"Die Geschäfte der Innenstadt werden am Samstag bis 22 Uhr geöffnet sein", erzählt Ulrich Meergans vom Handels- und Gewerbeverein. Das Ganze soll bereits ein weihnachtliches Ambiente erhalten. Schicke Kleidung oder Schmuck werden im Mittelpunkt stehen – und der Glamourfaktor wird mit glitzernden Elementen zu sehen sein. Zudem verspricht Meergans: "Es wird in so manchem Geschäft Überraschungen geben".

Doch damit nicht genug: Über 30 Food Trucks werden kulinarische Köstlichkeiten präsentieren – teils verstärkt durch so genannte "Food Artists". So gibt es beispielsweise Spezialitäten aus Südtirol, dem Allgäu oder Kärnten. Wen es noch weiter in die weite Welt hinaus zieht, bitteschön: Es gibt Street Food aus Indien, England, den USA, Spanien oder Argentinien.