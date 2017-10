Anzeige Kleider Müller ist nah an seiner Kundschaft

Vom Baby bis zum Senior findet jeder das passende Kleidungsstück für sämtliche Anlässe: Das Familienunternehmen bietet Bekleidung für Frauen, Männer und Kinder, festliche Mode, Sportkleidung sowie Freizeitbekleidung unter einem Dach. In Sachen Hochzeits- und Trachtenmode gilt Kleider Müller als größter Hochzeitsausstatter in Baden-Württemberg, das Einzugsgebiet beträgt über 100 Kilometer. Neben dem Stammhaus in Geislingen, bietet Kleider Müller zusammen mit den Filialen in Gundelsheim am Neckar und Villingen-Schwenningen Mode mit 500 Marken auf insgesamt 10 000 Quadratmetern. In Geislingen besteht die Möglichkeit, günstige Kleidungsstücke im Outletverkauf und Schnäppchenmarkt zu ergattern. Eine der Stärken von Kleider Müller ist die kompetente Beratung. Geschulte Modeberater nehmen sich Zeit für den Kunden und hilft ihm, aus dem großen Sortiment, das passende Kleidungsstück auszusuchen. Falls das Wunschkleidungsstück eben mal nicht passt wie angegossen, wird es in der Schneiderei den Kundenwünschen entsprechend passend gemacht. Rainer Müller, Holger, Klaus, Karl-Heinz und Peter Müller führen gemeinsam in dritter Generation das Geislinger Traditionsunternehmen. Sie können sich auf ein starkes Team verlassen, mit langjährigen geschulten Mitarbeiter, die sowohl das Unternehmen, als auch die Branche kennen.

Insgesamt beschäftigt das Familienunternehmen 257 Mitarbeiter in 151 Vollzeitstellen, darunter einige „Eigengewächse mit Gespür für Textil“, betont Rainer Müller. 17 Mitarbeiter können auf 30 Jahre Tätigkeit im Betrieb zurückblicken, neun auf 40 Jahre. Die meisten davon zeigen Kundennähe im Verkauf. "Warum online kaufen, wenn man vor Ort alles hat", meint Rainer Müller. Denn Anprobieren der Kleidungsstücke und die Beratung passend zu Figur und Typ sind auch noch in Zeiten von Onlinehändlern unersetzbar.

Viele Kleinigkeiten runden das Einkaufserlebnis ab: So verfügen alle Standorte über ausreichend Parkplätze, sowie barrierefreie Eingänge und behindertengerechte Toiletten. Für Kinder steht in beiden Geislinger Modehäusern eine Spielecke sowie ein Wickelraum bereit.