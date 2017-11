Anzeige Klares Bekenntnis zur Kundennähe

Zuvor haben interessierte Kunden und Bürger die Möglichkeit beim Tag der offenen Tür am Samstag, 2. Dezember, zwischen 10.30 und 15 Uhr, die neuen Räumlichkeiten zu besichtigen.

In neun Monaten ist auf einer Fläche von 252 Quadratmetern und einem umbauten Raum mit 1131Quadratmetern ein moderner, architektonisch sehr ansprechender Neubau entstanden, der sich durch die ovale Gestaltung und der weichen Grundform fließend in die Umgebung einpasst. Die vollflächig verspiegelte Fassade wirkt wie ein Spiegel und bietet den Passanten immer neue Perspektiven. Umweltschonend und energieeffizient, mit einer sehr positiven Energie-Bilanz, so zeigt sich der Neubau mit seinen Kühldecken, einer Luftwärmepumpe und einer Photovoltaikanlage. Und auch die großzügig gestaltete Grünanlage, durch die nun weniger befestigte Flächen als vor dem Bau gegeben sind, ist ein Beleg für das Umweltbewusstsein der Sparkasse.

Die komplett barrierefreie Filiale bietet genügend Parkplätze, inklusive einem behindertengerechten Parkplatz, und ist an diesem zentralen Standort sehr gut für die Bevölkerung aus den umliegenden Wohngebieten erreichbar. "Mit diesem Neubau setzen wir ein weiteres Zeichen für unser zentrales Anliegen der Kundennähe. Wir machen in den Jahren der Niedrigzinsphase verstärkt die Erfahrung, dass unsere Kunden qualifizierte Beratung vor Ort erwarten und gerne in Anspruch nehmen", bekräftigt der Vorstandsvorsitzende Arendt Gruben den Weg der "persönlichen Ansprache", den die Sparkasse Schwarzwald-Baar auch künftig gehen will. "Präsenz vor Ort, ganzheitliche Beratung und umfassender Service, das sind zentrale Elemente unserer Geschäftspolitik", so Gruben weiter.