Anzeige Individuelle Lösungen

"Klassische Unternehmensnachfolgen an die Kinder werden immer seltener. Es ist an uns Alternativmodelle aufzuzeigen", erklärt er. Wichtig seien in erster Linie die Analyse vorhandener Güter und die gemeinsame Überlegung, wie diese wirtschaftlich, steuerrechtlich und erbrechtlich sinnvoll in die nächste Generation übertragen werden.

Schmeh sieht sich als Begleiter in privaten wie betrieblichen Erbregelungen, einem hochsensiblen Themenkomplex. "Ich will meine Mandanten emotional mitnehmen", erklärt er sein Vorgehen. "Mein wichtigstes Ziel ist, dass sich der Mandant mit der gewählten Lösung wohlfühlt, auch wenn diese in steuerlicher Hinsicht nicht bis ins letzte Detail optimiert ist. Er soll mit sich im Reinen sein, wenn er nach Hause geht."