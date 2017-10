Anzeige In fünf Jahren jede Menge erlebt

Zahlreiche Aktivitäten aus den vergangenen Jahren sollen dabei in Erinnerung gerufen werden und noch mal aufleben. Schon jetzt verweist die Schaufensterdekoration mit Stahlträgern und Betonsteinen auf das damalige Suchspiel zum Start des Geschäftes. Nach wie vor sind die VIP-Partys gefragt und auch an die Ladys-Days denken Beigelt und Koch gerne zurück. Mit ihren Ehemännern im Hintergrund haben die beiden Mode-Frauen "zwei starke Helfer, die uns super unterstützen und bei Bedarf auch die Seele streicheln", wie sie hervorheben.

Bis heute richtet sich das Angebot an ihrem eigenen Anspruch aus. Keine Frage also, dass die aktuelle Herbst- und Winterkollektion längst Einzug hielt. "Diese ist bei uns auch in Randgrößen erhältlich", verweist Beigelt auf flotte Mode außerhalb der gängigen Konfektionsgrößen. Darüber hinaus bereichern Schuhe, Geschenkideen, Accessoires oder Mitbringsel, auch für den Adventskalender geeignet, das Angebotsspektrum. "Deshalb finden auch Kinder mit ihrem Taschengeld etwas", berichten die Geschäftsfrauen von der Auswahl der Jüngsten für Muttertag oder Geburtstag.

Zuweilen Geschichten erzählt der individuell von Koch gefertigte Schmuck. "Es sind und bleiben Unikate", betont die Designerin, zumal jedes Mal ein anderer Auslöser sie inspiriert. Zu ihrem Service zählt gleichzeitig die Reparatur von Schmuck und auf Nachfrage von Kunden inzwischen auch der Batterie- und Armbandwechsel für Uhren.