Anzeige In frischem Blau und mit viel mehr Tageslicht

Die Decken hängen nun etwas höher als früher, und auch die Be- und Entlüftung hat die Stadt komplett erneuern lassen. Was die Gestaltung von Fluren und Umkleidekabinen angeht, so haben die Anstreicher mit frischem Grün farbliche Akzente gesetzt und natürlich auch in der Drei-Feld-Sporthalle selbst Wunder gewirkt. Einzig der Sportboden muss noch erneuert werden – eine Aufgabe, die sich die Stadt Albstadt aus Zeitgründen für die nächsten Sommerferien vorgenommen hat.