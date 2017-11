Anzeige In 23 Stunden zum Titel

Der 19-Jährige hat ein rasantes und erfolgreiches halbes Jahr hinter sich. Erst im Juli legte er die Gesellenprüfung als Innungsbester in Freudenstadt mit der Bestnote 1,0 ab und wurde direkt darauf im September Kammersieger der Handwerkskammer Reutlingen. Im Oktober folgte schon der nächste Erfolg. Nafz wurde Baden-Württembergischer Landessieger. Damit qualifizierte er sich für die Deutschen Meisterschaften der Bauberufe in Sigmaringen.

Dort setzte er sich in einem dreitägigen Wettbewerb gegen die Landessieger aller 16 Bundesländer durch und ergatterte den Deutschen Meistertitel. 23 Stunden hatten die Konkurrenten Zeit, das Modell eines Satteldachs mit geneigtem Giebel und steigendem First zu konstruieren. "Zwischendurch war ich mit dem Kopf ganz schön am Ende", erklärt Nafz lachend. Denn nicht nur das Endergebnis zählte. Von den strengen Wertungsrichtern wurde jeder Schritt und jedes Modul genauestens kontrolliert. Selbst der Arbeitsplatz wurde auf Ordentlichkeit bewertet und floss ins Endergebnis mit ein.

Gemeistert hat Nafz die Herausforderung trotz des Drucks mit Bravour. Und neben dem Deutschen Meistertitel winkt nun noch eine weitere, besondere Ehre. "Ja, ich bin dabei", freut er sich über die Einladung in die Nationalmannschaft der Zimmerer, auf die er zielstrebig hingearbeitet hatte. "Dafür habe ich richtig viel trainiert".