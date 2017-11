Anzeige Holzofen hält warm

Inhaberin Katrin Pfau und ihre Schwester Iris Hofmann, die sie tatkräftig in Küche und Service unterstützt, bieten den Hallwangern und Gästen von außerhalb eine gutbürgerliche Schwarzwälder Küche.

Verwendet werden qualitativ hochwertige Lebensmittel überwiegend aus der Region – für schwäbische Spezialitäten ebenso wie für Saisonales wie Wild-, Pilz- oder Spargelgerichte. Für eine Wohlfühlatmosphäre, vor allem in der kalten Jahreszeit, sorgt in dem traditionell eingerichteten, gemütlichen Gastraum mit rund 50 Sitzplätzen ein wärmender Holzofen. Aber auch an dem großen Stammtisch, der für das ausgeprägte Vereinsleben in Hallwangen eine wichtige Anlaufstelle ist, nehmen gerne Gäste Platz. Weitere 40 Sitzplätze bietet die Sonnenterrasse hinter dem Gasthaus. Sie liegt idyllisch inmitten der Natur und hat neben einem kleinen Teich auch noch eine "Cotta" zu bieten.

Wer mit maximal zwölf Personen feiern möchte, kann die Holzhütte für einen Grillabend oder einen Fondueabend buchen. Anmeldungen sind ab acht Personen möglich. Katrin Pfau möchte die Sonnenterrasse nicht nur in der warmen Jahreszeit nutzen und plant bereits das erste Wintergrillen.