Anzeige Hochzeitsmesse

Heiraten in Bad Wildbad wird immer beliebter. Ob ganz romantisch im Maurischen Pavillon mitten im Kurpark, ob ganz festlich in der Englischen Kirche oder ob königlich-mondän im Kuppelsaal des Forum König-Karls-Bad – wir bieten für jeden Geschmack die passende Räumlichkeit. Und unsere Standesbeamtinnen und Standesbeamten sind auch am Samstag für Sie da. Auf der Hochzeitsmesse zeigt Ihnen der Veranstaltungsservice Enztal, was die Stadt und die Region rund um das Thema Heiraten zu bieten haben. Ihrer Traumhochzeit im Schwarzwald steht damit nichts im Wege. Wir tun alles, um den schönsten Tag in Ihrem Leben zu etwas ganz Besonderem zu machen.

Klaus Mack

Bürgermeister