Anzeige Helfende Begleiter in einer langen Tradition

Da s Familienunternehmen hat eine lange Tradition: 1905 gründeten die Brüder Louis und Wilhelm Fischer in Freudenstadt einen Fuhrbetrieb. Ein Fahrzeug für Särge hatten sie dabei schon immer – anfangs eine Kutsche, später verschiedene Autos.

Eine weitere Besonderheit des Unternehmens ist, dass es schon immer maßgeblich von starken Frauen geprägt wurde. So führte die Witwe Berta Fischer nach dem Tod ihres Mannes den Betrieb bis 1954; ihre Schwiegertochter Anneliese übernahm bis 1966, da Louis Fischer Junior im Zweiten Weltkrieg gefallen war. Und nach dem plötzlichen Tod von Peter Fischer im Jahr 1996 übernahm dessen Frau Christine.

Ab 1966 führte Peter Fischer den Fuhrbetrieb – ehe man im Oktober 1967 entschied, nicht mehr nur Verstorbene zu überführen: Das Unternehmen trat dem Bundesverband Deutscher Bestatter bei. So kümmert es sich seit genau 50 Jahren um die gesamte Organisation einer Bestattung. "Wir sehen uns als Vermittler für die Angehörigen, die mit uns alles klären können", sagt Christine Fischer. Die Gestaltung der Bestattung, die Rücksprachen mit Friedhofsmitarbeitern und Pfarrern – organisatorische Aufgaben wie diese übernimmt das Bestattungsinstitut für die Familien der Verstorbenen. "Uns sind die Menschen immer wieder dankbar, dass wir auch am Wochenende und 24 Stunden am Tag erreichbar für sie sind", so Fischer. Das funktioniert nur mit einer eingespielten Belegschaft: Das Unternehmen ist zum einen immer noch in der Hand der Familie Fischer, und zum anderen unterstützen treue Mitarbeiter das Team teilweise seit knapp 20 Jahren. Seit 2016 ist Bestattungsmeister Stephan Fischer Inhaber.