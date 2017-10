Anzeige Hauch von Spanien in der Oberstadt

Als Intermezzo folgte ein erfolgreiches Baustellendebut als Fasnetsbesen, bei dem die Neugierigen Narren schon den einen oder anderen Blick wagen konnten.

Nun prangt auf den nicht mehr verhängten Fensterscheiben das Logo – ein spanischer Torro – und die Bar Central öffnet offiziell ihre Pforten.

Das Herz der Inhaberin Nathalie Seeger schlägt seit jeher für die südlichen Gefilde am Mittelmeer. Die geborene Hechingerin, die sechs Jahre auf Mallorca gelebt und gearbeitet hat und deren Mutter Französin ist, hatte schon lange den Traum, etwas Eigenes in Richtung Gastronomie auf die Beine zu stellen: Aus den zwei Ladenlokalen der ehemaligen Lampenfabrik ist eine Raucherbar (Öffnung Kanzleistraße) und ein Nichtraucherbereich (Öffnung Am Rain) entstanden.