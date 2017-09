Anzeige Händler locken mit vielen Vorführungen

Actionreicher geht es beim Fahrradtrial zu. Dabei werden verschiedene Hindernisse übersprungen und überfahren. Die Fahrer des MSC Falke-Sulz zeigen, was mit einem Fahrrad alles möglich ist, und erstaunen die Besucher immer von neuem.

Die Geschäfte haben an diesem Wochenende auch sonntags geöffnet und laden zum Bummeln, Stöbern und Verweilen ein. Geöffnet ist der Markt am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Die Geschäfte haben zudem am Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet.