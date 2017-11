"Alles was das NarrenHerz begehrt" – das ist das Motto des zweiten verkaufsoffenen Sonntags in Albstadt in diesem Jahr. Die fünfte Jahreszeit kommt schon bald.

Am Samstag und Sonntag, 4. und 5. November, können Sie in der Festhalle in Albstadt-Ebingen bei der ersten FasnetsMesse bei rund 30 Händlern alles erstehen, was für diese Jahreszeit benötigt wird. Oder Sie beteiligen sich am Rahmenprogramm, erfreuen sich an den Showeinlagen oder Sie erleben, wie eine Narrenmaske entsteht.

Am Sonntag öffnen unsere Fachgeschäfte von 13 bis 18 Uhr ihre Türen und laden Sie ein, die neuesten Mode-Trends kennenzulernen. Die Einzelhändler haben ihre Geschäfte prall gefüllt und zeigen ihre neuen Kollektionen von Sport über die neue Herbst-/Wintermode bis hin zum neuen Inventar in der Küche.