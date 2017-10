Anzeige Große Ketten und Gründer

Darauf kann man wirklich gespannt sein! "Große" und Gründer bieten ab Donnerstag im Einkaufszentrum den Mix aus Shopping-Spaß sowie neuen Produkten, Dienstleistungen und Kulinarischem.

Rewe (Mit Bäckerei Krachenfels) und Drogerie Müller im Erdgeschoss gegenüber der Kreissparkasse sind schon fast fertig: Die Regale werden nach und nach eingeräumt, die Kassen stehen schon. Rechts neben dem Horber Tunnel ist Deichmann – der Schuh-Discounter. Daneben geht es weiter mit dem Bummel: Ernsting’s Family mit der Mode für die ganze Familie sowie Young Fashion bei Mister*Lady. Dann vielleicht mal die Rolltreppe oder den Aufzug hoch – zum nächsten "Großen": Vögele! Ein Riesen-Laden in edlem hellgrau. Große Auswahl, ein Mix zwischen Mode für die Dame ab 40 und italienischer, junger Mode.

Das sind die Großen. Doch es gibt auch Gründer. Also Unternehmer, die sich hier was trauen oder ganz neue Produkte anbieten. Wie beispielsweise Carsten Müller mit seiner "Alten Küche". Müller: Bei uns gibt es Fast Food extra Slow. Schwäbische Klassiker schnell serviert, aber alles von regionalen Anbietern. Egal, ob Maultauschen, Fleischkäse, Rote, Currywurst Wurstsalat oder Spätzle - wir wissen, wo alle Zutaten herkommen." Gleich gegenüber der nächste "Gründer": Cem Mora mit seinem Vodafone-Shop und dem Friseur "Infinity Style". Der nächste "Gründer" heißt Cem Murat Bodun. Er wird unten an der Ecke zum Bahnhof hin seinen "My Tobacco" eröffnen. Eine echte Gründerin wird Ende November oben im Nordteil ihr Fitness-Studio eröffnen: Nicole Jüttner aus Nordstetten wollte nach dem Studium was eigenes machen. Jetzt wird es die Frauen-Fitness von "Mrs.Sporty". Daneben ein Gründer-Veteran: Holger Zimmermann – der auch schon das Mini Rock mit entwickelte – wird mit seinem "Projektraum 42" Nachbar des Fitnessstudios. Auch der Studienkreis, der Nachhilfe-Anbieter in Horb, eröffnet in den Arkaden.