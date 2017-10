Anzeige Große Ketten und Gründer

Rewe ist der Ankermieter. Auf 1300 Quadratmetern wird hier das sogenannte "Rewe City-Konzept" umgesetzt. Das heißt, so die Rewe-Sprecherin: "Rewe City Märkte bieten als Nahversorgermärkte alle Lebensmittel und Dinge für den täglichen Bedarf an. Besondere Schwerpunkte liegen auf den Frischesortimenten und den so genannten Convenience- oder Ready-to-eat-Produkten. So wird es im Rewe City unter anderem eine Salatbar mit täglich frisch im Markt zubereiteten Salaten geben. Herzstück ist die Bedienungstheke mit frischem Fleisch, Wurst- und Käsespezialitäten. Auch eine gut sortierte Weinabteilung ist im Markt integriert."

Klar, dass man seinen Einkaufswagen bequem durch die Aufzüge zum Parkdeck hochfahren lassen kann. Gut auch: Im Vorkassenbereich gibt es Backwaren und Snacks von der Bäckerei Krachenfels aus Mönchweiler. Die Rewe-Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 7 bis 22 Uhr. Drogerie Müller ist gleich daneben und fast so groß wie der Rewe-Markt.

Dann kommt der Horber Tunnel. Und daneben ein weiterer Ketten-Riese: Deichmann. Auf 430 Quadratmeter gibt es die Highlights aus der aktuellen Kollektion. Also – nicht nur Schuhe, sondern auch Accessoires wie Gürtel und Taschen. Das Konzept heißt "Rack Room". In den Regalen sind die Schuhe oben – geordnet nach Modellen und Farben. Darunter die Originalkartons. Ein Sprecher: "So kann der Kunde sofort erkennen, ob der Schuh in seiner Größe da ist, und in aller Ruhe vergleichen, anprobieren und auswählen. Bei Fragen geben die geschulten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerne Auskunft und Hilfestellung."