Anzeige Groß und schlicht im Trend

Fündig werden Häuslebauer und Heimwerker. Als kompetenter Handwerksfachbetrieb ist das Mitarbeiterteam auf Baustellen unterwegs – und garantiert somit Qualität.

Kennen Sie auch gesprungene Bodenfliesen? Darum ist das Wichtigste bei der Bodenverlegung die professionelle Vorbereitung des Untergrunds. Über die Techniken und Materialien geben die Profis der "Bea-GmbH" Auskunft. Denn nur ein solide verlegter Estrich ist die Basis für eine dauerhafte Erhaltung des Bodenbelags.

Im Trend liegen nach wie vor großformatige und schlicht wirkende Fliesen. Ausführungen in Granit-, Schiefer-, Marmor- und Holzoptik – und vor allem in dezenten Betonoberflächen – punkten enorm. Mit im Rennen sind Modelle mit Metall-Art. Die Oberflächen der individuellen Keramiken entstehen durch Digitaldruck, wobei die Qualität der Optik gegenüber dem Naturstein in keiner Weise nachhinkt. Dabei lassen sich überwiegend ruhig wirkende Designs effektiv miteinander kombinieren. Die Oberflächen findet man von matt über poliert bis hin zu edlem Hochglanz. "Der Schwabe mag es am liebsten rustikal. Holzfliesen sind einfach gefragt", verrät Rick Bea. Unter den Ausführungen im Holzfliesen-Stil sind der Retrolook und Vintage-Stil echte Renner. Täuschend echt wirken "Holzböden", Äste, Jahreszeitenringe und Maserungen lassen sich sogar mit der Hand nachspüren. Dabei sind Fliesen langlebiger und unempfindlicher gegenüber den originalen Holzböden. Effektvolle Veränderungen gibt es beim Stil der Verlegung. Modern wirken Räume, wenn die für den Boden gewählten Fliesen, etwa in Betonoptik, an der Wand ihre Fortsetzung finden. Einen Reiz erzielt man auch durch die Verlegung einer separaten Fläche: Im Bad kann der Duschbereich hervorgehoben werden. So lassen sich Akzente clever setzen, die den Raum am Ende dennoch nicht überlagern. Übrigens finden schlichte Fliesen im Haus öfters auch im Außenbereich ihre Fortsetzung. Blendsteine finden durch ihre natürlichen und nonkonformen Oberflächen ihre Liebhaber.