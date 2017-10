Anzeige Genuss mit Alblinsen oder Flammkuchen

Um 11 Uhr beginnt das Fest mit dem Frühschoppen. Der Musikverein wird die Gäste den Tag über unterhalten. Das Mittagessen passt zum Vereinscharakter. Es gibt Alb-Linsen mit Spätzle und Saiten, Flammkuchen und Schmalzbrot. Und obwohl die Obsternte dieses Jahr sehr schlecht ausfiel, bietet der Verein Säfte aus eigenem Anbau an. Interessante Geschmackserlebnisse bietet auch die Mostbar, an der unterschiedliche Sorten ausprobiert werden können. Am Nachmittag gibt es Kaffee und selbst gebackene Kuchen, für Kinder wird eine Spielecke eingerichtet.

Die Mitglieder sind stolz darauf, dass der Verein nun bereits 30 Jahre besteht und sich immer noch gut entwickelt. Auf die zurückliegenden 30 Jahre wird in der Halle mit einer Bildergalerie erinnert. Zudem gibt es bei diesem Fest Informationen rund um die Pflege von Garten und Bäumen. Denn Verein hat es sich unter anderem zur Aufgabe gemacht, die für unsere Gegend typischen Streuobstwiesen zu erhalten. Dazu werden auf dem vereinseigenen Gelände auch Obstbäume gepflanzt und gepflegt.