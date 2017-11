Anzeige Genüsse und Geschenkideen

Zudem ist es Wolfgang Bliestle wichtig, auch den sozialem Aspekt zu berücksichtigen. So ist der Verein­ ­Liso Tanzania mit Sitz in Brigachtal, der ein Waisenhaus in Afrika betreibt, mit einem Stand vertreten, stellt seine Arbeit vor und bietet Kunsthandwerk an. Die kleinen Besucher kommen bei einem Suchspiel auf ihre Kosten. Über die ganze Ausstellungsfläche sind aufblasbare Weihnachtsfiguren verteilt, auf einer Laufkarte gilt es, sich an jedem Standort einen Stempel abzuholen. Für jeden, der all die Weihnachtsmänner, Schlitten und Tiere findet, lockt am Ende ein Geschenk.