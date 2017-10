Anzeige Gemeinschaftskonzert ist Jubiläumskonzert

Der 1919 gegründete MV Werkskapelle Lenzing unter Obmann Klaus Reissig umfasst derzeit 44 Musikerinnen und Musiker. 2014 errang der Musikverein beim internationalen Blasmusik Festival in Split den ersten Platz in der Höchststufe. Im Oktober 2016 wurde der Verein durch Landeshauptmann Josef Pühringer mit der höchsten Auszeichnung, die durch das Land Oberösterreich an Musikvereine verliehen wird, dem neu geschaffenen "Hermes-Preis" geehrt. Der Veranstalter hofft auf möglichst viele Besucher zu diesem Konzert, das um 19 Uhr beginnt. Saalöffnung bereits um 18.30 Uhr.