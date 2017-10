Anzeige Ganzes Spektrum rund um Bad, Heizung und Klima

Allmählich wurde es am Firmensitz in der Friedenstraße 15 in Weilstetten zu eng. Ein Neubau wurde erforderlich. "Bisher waren wir mitten im Wohngebiet", sagt Tobias Schneider. Der Bauplatz im Gewerbegebiet Rote Länder habe sich als optimal erwiesen. Bereits am 1. August 2016 zogen die 13 Mitarbeiter, darunter Monteure für Heizung und Sanitär, Kundendienstmonteure, Aushilfen, Bürokräfte und drei Lehrlinge, ins neue Gebäude um. Nicht nur bei der Kundschaft wird auf energiesparende und ressourcenschonende Systeme gesetzt: Das neue Firmengebäude verfügt über eine energiesparende Heizung und eine eigenständige Stromerzeugung durch Photovoltaik auf dem Dach.

Das Leistungsspektrum ist groß: Es reicht von Badberatung und -renovierung über Sanitärinstallation und Duschabtrennungen bis hin zu Dampfduschen und Badeinrichtungen, und im Heizungsbereich von Öl-, Gas und Holzheizung bis hin zu Wärmepumpen, Solarheizung und Klimaanlagen. Auch Kaminöfen für verschiedene Brennstoffe, auch in Kombination mit Heizungsanlagen, sind im Angebot. Und für den Fall dass dringende Wartungs- oder Reparaturarbeiten erforderlich sind, gibt es den Sofort-Service. Am Tag der offenen Tür gibt es ab 11 Uhr einen Fachvortrag der Firma hansgrohe mit dem Titel "Einfachheit der Bedienung sowie Informationen zum ETA Pelletkessel und Stiebel Eltron Wärmepumpen und zur Viessmann Heizzentrale mit Solarunterstützung.