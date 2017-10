Anzeige Fußball – und viel mehr

Auf 230 angestiegen ist in den vergangenen Jahren die Zahl der FC-Bayern-Fans, die Mitglied im Albstädter Fanclub sind. Kein Wunder, präsentiert sich der Club um seinen Vorsitzenden Gerd Krug doch als starke Familie, die zusammenhält – das wird auch bei der Feier des 30-jährigen Bestehens, die am Samstag, 14. Oktober, ab 18 Uhr im badkap über die Bühne geht, so sein.

Dabei waren es nur drei Jugendliche, darunter der Vorsitzende Gerd Krug, die 1987 den FC Bayern Fanclub in der Tailfinger Bier-Akademie gründeten. Ihr Ziel: Fahrten zu den Spielen des deutschen Rekordmeisters. Zu den 100 Mitgliedern, die im Lauf der ersten fünf Jahre hinzukamen, gehörte die Franziskanerin Schwester Eadburga Lauber, die durch Fernsehauftritte in ganz Europa bekannt war und bei der Gala "100 Jahre FC Bayern" im ZDF den Schal des Albstädter Fanclubs publikumswirksam präsentierte. Eine große Ehre wurde den Albstädtern 1994 zuteil, als sie vom FC Bayern als Fanclub des Jahres geehrt wurden – sie waren die ersten überhaupt!

Ehrungen wie diese verdanken sich nicht zuletzt dem großen sozialen Engagement des Clubs, der seit 1990 eine enge Freundschaft zur Rossentalschule in Truchtelfingen pflegt und die Schüler regelmäßig zu Fahrten nach München einlädt. Nicht mehr aus dem Jahreskalender wegzudenken ist seit Jahren das Fußballturnier für Menschen mit Behinderung. Außerdem unterstützt der Club das Tierheim Tailfingen und die Deutsche Krebshilfe, und er sammelt Spenden, etwa für die Opfer der Flutkatastrophe 2002 in Ostdeutschland und Bayern. Dieser Einsatz hat dem Fanclub noch weitere Auszeichnungen eingebracht, beispielsweise einen Publikumspreis bei der Sportlerwahl des Schwarzwälder Boten, die Auszeichnung "Die sozialsten Fußballfans" der Erdinger Weißbräu, eine Urkunde der Initiative für Demokratie und Toleranz und 2009 den sechsten Platz im Ehrenamtswettbewerb "Echt gut" in der Kategorie "Sport und Kultur" – die Ehrung im Neuen Schloss in Stuttgart nahm der damalige Ministerpräsident Günther Oettinger vor.