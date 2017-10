Anzeige Für Kunden alles aus einer Hand

Zur Einweihung ihres neuen Betriebsgebäudes lädt die Firma Energietechnik Theurer für Samstag, 7. Oktober, ab 14 Uhr in die Boschstraße 3 in Pfalzgrafenweiler ein. Die Gäste können die Räume besichtigen, es gibt eine Bewirtung und Unterhaltung.

Kachelofenbaumeister Ralf Bohnet und Heizungs- und Installationsmeister Christian Hayer haben vor neun Jahren die Firma Karl Theurer in der Gottfried-Joos-Straße in Pfalzgrafenweiler übernommen. In den Folgejahren konnten die Betriebsinhaber den Personalstamm auf ein inzwischen elfköpfiges Team aufstocken.

Das bisherige Betriebsgebäude erwies sich als zu klein, die Geschäftsabläufe waren unproduktiv. Größere Firmenräumlichkeiten mussten her, weshalb Ende 2016 das Gebäude in der Boschstraße 3 übernommen wurde.