Anzeige Für Kunden alles aus einer Hand

Kac helofenbaumeister Ralf Bohnet und Heizungs- und Installationsmeister Christian Hayer haben vor neun Jahren die Firma Karl Theurer in der Gottfried-Joos-Straße in Pfalzgrafenweiler übernommen. In den Folgejahren konnten die Betriebsinhaber den Personalstamm auf ein inzwischen elfköpfiges Team aufstocken.

Das bisherige Betriebsgebäude erwies sich als zu klein, die Geschäftsabläufe waren unproduktiv. Größere Firmenräumlichkeiten mussten her, weshalb Ende 2016 das Gebäude in der Boschstraße 3 übernommen wurde.

Nach rund dreimonatiger umfassender Renovierung wurden im April dieses Jahres die neuen Büro- und Lagerräume bezogen. Neben neuen Böden und einem frischen Anstrich entstanden in dieser Zeit auch Büro- und Besprechungsräume sowie ein Sozialraum und sanitäre Einrichtungen für sieben Mitarbeiter und zwei Bürokräfte.