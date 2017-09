Anzeige Für Kinder kommt Zauberclown Ronny Ballony

Die Alb-Guides bieten Wanderungen an. Der Schwäbische Albverein präsentiert die Naturschutzarbeit; zudem zeigt der Forst Ausschnitte aus seiner Tätigkeit. Außerdem sehen die Besucher, wie Seile und Körbe hergestellt werden.

Einer der wichtigsten Programmpunkte ist das Schauscheren der Albstädter Schäfer. Sie geben den Besuchern einen Einblick in ihre anspruchsvolle und vielseitige Arbeit. Wer gut zu Fuß ist, kann beim Hammel- und Schäferlauf antreten. Zu Gast in Onstmettingen ist der deutsche Meister im Sensenmähen, der sein Können unter Beweis stellt. Moderne Baumpflege durch Seilklettertechnik kann ebenfalls begutachtet werden. Beim Kohlenmeiler – ein bedeckter Holzhaufen, der in Brand gesetzt wird, um Holzkohle zu erzeugen – herrscht an beiden Tagen reger Betrieb. Dabei werden auch Volkslieder gesungen.

Die Traktorfreunde Eyachtal stellen ihre historischen Traktoren zur Schau. Beliebt sind zudem die Marktstände mit Kunsthandwerk und regionalen Produkten. Das Festzelt bietet eine reichhaltige Speisekarte, natürlich auch mit Lamm-Spezialitäten. Für musikalische Unterhaltung sorgen am Samstag die Musikkapelle Pfeffingen und am Sonntag die Musikkapelle Frohsinn Lautlingen, der Musikverein Meßstetten sowie die Singenden Schäfer.