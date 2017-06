Anzeige Für jeden Kunden wird sich Zeit genommen

Remzi Altndag, Hassan Abdallah und Gesine Dreher stehen in dem kleinen Wellnesstempel für Männer parat. Es wird gewachst, bedampft, massiert und natürlich auch geschnitten. Aber: "Wir sind nicht Friseure, wir schneiden ganz anders", erklärt Abdallah die Barber-Kultur.

Der Chef des neuen Barbershops hat syrische Wurzeln und will die Rasur-Kultur in Rottweil etablieren. Willkommen seien bei ihm Kunden aller Nationalitäten, für ihn seien die Kunden wie eine Familie. Der 37-Jährige ist mit nur elf Jahren in den Beruf eingestiegen, seit vier Jahren lebt er jetzt in Rottweil. "Viele Kollegen haben mir gesagt, ich soll den Shop in einer großen Stadt aufmachen, aber ich wollte in Rottweil bleiben", sagt er. Denn die Stadt und die Menschen sind dem Syrer ans Herz gewachsen, hier fühlt er sich zuhause.

Im Barbershop wird den Kunden von der Kopfhaut bis zur Gesichtspflege alles geboten. Aber auch Masken, Kompressen, heiße Handtücher gehören zum Repertoire. Und: Die Barber nehmen sich Zeit für jeden Kunden, "anderthalb Stunden pro Kunde sind normal". Termine müssen nicht ausgemacht werden, der Shop hat Montag bis Donnerstag jeweils von 9 bis 19 Uhr geöffnet, freitags und samstags von 9 bis 21 Uhr.