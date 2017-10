Anzeige Frische Waren aus der Region

Am 7. September 2016 war der Spatenstich für den neuen Edeka-Markt in Meßstetten. Der Markt wurde komplett neu errichtet und ersetzt den bisherigen in die Jahre gekommen Neukauf in Meßstetten. Er befindet sich auf dem gleichen Grundstück wie der alte Markt. Das alte Gebäude wurde am Samstag, 8. Juli, geschlossen und ab dem 15. Juli abgerissen. Der Neukauf Meßstetten war der erste in Regie betriebene Neukauf der Edeka Balingen. Im Rahmen des Neubaus wurde der Regiebetrieb privatisiert und von der Familie Koch übernommen.

Beim Bau des Marktes wurde besonderer Wert auf Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit gelegt. Mehr als 1000 Quadratmeter Grünfläche umgeben den Markt. Die Dachfläche ist begrünt. Der Markt ist in das Gelände eingebettet. Der Parkplatz ist mit Bäumen bepflanzt, und die Stellplätze sind mit versickerungsfähigem Pflaster ausgeführt. Der Markt verfügt über ein Wärmerückgewinnungssystem sowie eine Wärmepumpe und ist mit einer voll klimatisierten Lüftungsanlage ausgestattet. Das Dach ist für eine Photovoltaikanlage vorbereitet. Die Marktbeleuchtung ist komplett mit LED-Technik ausgestattet. Es gibt ein vollintegriertes Energiemonitoringsystem mit dem Ziel, Energie einzusparen. Außerdem stehen Ladestationen für E-Autos und E-Fahrräder zur Verfügung.

Der Markt hat eine Verkaufsfläche von 1900 Quadratmetern. 22 000 Artikel, vorwiegend Lebensmittel, bilden das Sortiment, wobei es ein sehr großes Bio-Sortiment und viele regionale Lieferanten gibt. Die Verkaufsfläche wurde gegenüber dem alten Markt um 400 Quadratmeter vergrößert mit deutlich größeren Bedienungstheken. Das Sortiment wurde vor allem in der Frische erweitert mit einer größeren Obst- und Gemüse-Abteilung, mehr Molkereiprodukten sowie mehr Auswahl bei Conveniance- und Veggi-Produkten. Zudem haben die Kunden Auswahl aus mehr laktosefreien und glutenfreien Produkten und andere "Frei-von-Produkten". Vergrößert wurden auch der Getränkemarkt und die Drogerieabteilung. Optisch wurde Wert auf Übersichtlichkeit und eine klare Marktgliederung gelegt.