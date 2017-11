Anzeige Friedenskerze wird am Sonntag geweiht

D

er Advent am Vorsee beginnt am Samstag, 2. Dezember, um 14 Uhr. Am Sonntag, 3. Dezember, öffnen die Verkaufsstände um 10 Uhr. Um 11.30 Uhr wird die 3,10 Meter hohe Friedenskerze, die Torsten Broß und Marcel Schätzlein-Broß mit weiteren engagierten Helfern in den vergangenen Monaten gegossen haben, von Stadtpfarrer Johannes Holdt feierlich geweiht. Auch bürgermeister Karl-Josef Sprenger hat sein Kommen zugesagt. Noch vor der Weihe wird "Ölmühle"-Wirt Broß verraten, wer die Friedenskerze ersteigert hat. Der Erlös aus dieser Versteigerung sowie die Spenden für die Patenschaften gehen an den Förderverein für krebskranke Kinder in Tübingen.

Der "Advent am Vorsee" soll in festlichem Rahmen stattfinden. Eine kleine Besetzung der Kapelle Speikobra, eine Alleinunterhalterin sowie Jens und Franz Neher werden unter anderem mit Weihnachtsmusik ihren Teil zum Gelingen des Markts beitragen. Ein Hingucker wird wieder die große Weihnachtskrippe sein, für die Holzkünstler Edwin Eha in einem Schnitzkurs im Lechtal die beiden 1,80 Meter großen Figuren von Maria und Josef gefertigt hat. In jedem Jahr wird die Krippe um eine weitere Holzfigur ergänzt.