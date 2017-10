Anzeige Feuer und Rhythmus

Ab 19 Uhr sind Musik, Bewirtung und Unterhaltung auf dem Mabitz-Platz geboten, der Tailfinger Einzelhandel öffnet in der durch Feuerkörbe, Kerzen, Fackeln, Lampen und Leuchtkörper aller Art illuminierten Innenstadt seine Geschäfte bis 23 Uhr und wartet mit interessanten Angeboten für Jung und Alt auf.

Besonders spektakulär versprechen wieder einmal die Auftritte des "Circus of Fire" in der Adlerstraße zu werden: Etwa 20 Jugendliche aus dem Haus Nazareth in Sigmaringen führen eine spektakuläre Feuer- und Rhythmus-Show vor, die ihresgleichen sucht. Außerdem werden die Gäste der Lichternacht von den "Original Royal Sulgemer Crown Swamp Pipers" mit Klängen aus den schottischen Highlands unterhalten.

Krönender Abschluss wird wie im vergangenen Jahr ein großes Feuerwerk vor dem Tailfinger Rathaus sein, das um 22.30 Uhr gezündet wird. Im Maschenmuseum erzählt Sigrid Maute den jüngsten Gästen Märchen, und "Jan Reiser & Friends" unterhalten die etwas älteren mit Rock-Klassikern im Spektrum zwischen Udo Lindenberg bis Neil Young – ein akustischer Ohrenschmaus ist garantiert.