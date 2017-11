Anzeige Festliche Anzüge sind ein absolutes Muss

Neben der modisch ausgerichteten Hochzeitsmode führt Kleider Müller ständig ein Sortiment der ewigen Klassiker wie Frack, Smoking, Cut und Dinnerjacket. Auf die Abendmode abgestimmte, modische, elegante, farblich passende Schuhe in höchster Verarbeitungsstufe sowie Partyhemden und Klappzylinder runden das Festtagssortiment ab. Bei Kleider Müller findet der Kunde so die größte Auswahl an Hochzeitsanzügen und Festtagsmode in Baden-Württemberg.

Die Hochzeitsanzüge der Saison 2018 werden mit der abgestimmten Weste und Accessoires getragen. Die Farbpalette reicht von Schwarz, Cappuccino und Braun bis hin zu verschiedenen Blautönen. Die Anzüge präsentieren sich in glatt oder gestreift, in hochwertigen Schurwollqualitäten oder in effektvollen Mischgeweben.

Der Anzug zum festlichen Anlass wird in der 76-Zentimeter-, teilweise auch schon in modischer 72-Zentimeter-Rückenlänge getragen. Das Sakko wird je nach Schnittführung mit ein oder zwei Knöpfen geschlossen. Die schmale Silhouette der Anzüge wird durch Reversführung und leichte Antaillierung unterstrichen. Als Kontrast zu den tendenziell kurzen, schmalen Anzugsformen mit uni glänzenden Stoffen hat sich zusätzlich noch der Trend zu Gehrockformen mit Strukturjacquard-Oberstoffen etabliert. Die Gesamtkombination aus Stoff, Schnitt und Farbe erlaubt es, dass der Anzug nach der Hochzeit für weitere Anlässe wie Taufe, Kommunion, Konfirmation, Ball oder Musical getragen werden kann.