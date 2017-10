Anzeige Fachgeschäfte öffnen Pforten

Die Fachgeschäfte öffnen um 13 Uhr. Damit möglichst viele Kunden vorbeischauen, warten einige Inhaber mit Sonderaktionen auf. Schaafs Augenweide lädt zum Bierkrugschieben "für den guten Zweck" ein. Der Gewinner erhält 100 Altensteiger Taler. "Claudi" ist in die Gartenstraße 2 umgezogen und will das mit Kunden bei einem Glas Sekt feiern. Umgezogen in die Poststraße 42 ist auch das Reisebüro Katz. Mit etwas Glück kann man am verkaufsoffenen Sonntag einen Reisegutschein gewinnen. Die Metzgerei Kern bietet vor ihrem Laden Grillspezialitäten aus dem Smoker an, das Café Wohnzimmer Zwiebelkuchen und neuen Wein. Forst- und Gartentechnik Dengler serviert ein bayerisches Vesper und gewährt Kunden in Dirndl oder Lederhose einen Rabatt auf sein Warensortiment. Etwas Besonderes hat sich auch Werberingvorsitzender Uwe Seeger ausgedacht. Wer einen selbstgebackenen Apfelkuchen in seinem Modegeschäft abgibt, erhält als Belohnung einen Warengutschein. Thomys Genusslädle baut zurzeit seine Feinkostabteilung aus. Verschenkt werden Praline-Capucchino-Tässchen. Bei Kemmler-Baustoffe dreht sich den ganzen Nachmittag das Glücksrad. Im Rathausfoyer fotografiert Fotograf Wolfgang Schlumberger Trachtenträger – das erste Bild kostet nichts.