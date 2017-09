Anzeige Erweiterungsprojekt wird vorgestellt

Von 11 bis 16 Uhr stellen sich Sparkasse, EJL-Reisebüro, die Arztpraxis Bündner und Physiovital in ihren neuen Räumen vor. Das Reisebüro stellt beispielsweise Reiseziele vor, die über den Winter attraktiv sind. Dass man hier mit Kleinigkeiten gestärkt und bewirtet wird, versteht sich. Auf großes Interesse wird auch die Präsentation der Pläne für den zweiten Bauabschnitt stoßen, der baldmöglichst realisiert werden soll, sobald der Bauhof sein bisheriges Gelände räumt. Wer Interesse an so einer Wohnung anmelden will, findet an diesem Tag kompetente Ansprechpartner. Fertigstellungstermin dieser Gebäude ist das Jahr 2020.

Um 14 Uhr wird ein Gedenkstein enthüllt, der an die Geschichte des Fürstin-Eugenien-Stifts erinnern soll, das einst an dieser Stelle stand. Wohnungen können allerdings nicht besichtigt werden, denn sie sind mittlerweile allesamt vergeben. Und bei den Gewerberäumen steht auch nur noch ein Objekt zur Verfügung.

Keine schlechte Leistung. Immerhin wurden hier mitten in der Stadt 37 neue Wohnungen erstellt, darunter einige recht luxuriöse Penthouse-Einheiten, aber auch kleinere Wohnungen. Etwa die Hälfte wird von den Eigentümern selbst bewohnt, die anderen werden vermietet. Bewohner sind auch Familien mit Kindern und Rentner.