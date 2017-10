Anzeige Erstmals auch Kids am Start

Neu ist in diesem Jahr, dass ergänzend zum Kirbelauf ein Bambini-/Kids-Lauf stattfindet. Er startet am Sonntag um 13 Uhr beim Hagastall. Auf einer 500 Meter langen Strecke können Kinder bis einschließlich zehn Jahren ohne Zeitnahme mitlaufen. Die Kinder dürfen von ihren Eltern beim Laufen begleitet werden. Im Ziel angekommen erhalten alle eine Medaille. Die Startgebühr beträgt bei Voranmeldung 5 Euro (Nachmeldung 7 Euro).

Der Kirbelauf umfasst eine Classic-Ten-Strecke für Läufer und eine Fun-Strecke für Läufer und Nordic-Walker. Die Classic-Ten-Strecke ist zehn Kilometer lang. Mit einer Gesamtsteigung von knapp 120 Metern richtet sich die Strecke auch an Hobbyläufer/innen. Die Fun-Strecke ist nur gut acht Kilometer lang.

Der Start des Kirbelaufs ist am Sonntag, um 14 Uhr Hagastall. In der Startgebühr von 8 Euro (Nachmeldung 10 Euro) ist die Ausschilderung der Strecke, die individuelle Zeitnahme, je ein Erfrischungspunkt an der Strecke und im Ziel sowie die Teilnahmeurkunde enthalten. Provisorische Umkleidemöglichkeiten bestehen vor Ort.

Nach dem Lauf können die Duschen beim Sportgelände genutzt werden. Die Preisverleihung mit Medaillen für die jeweils besten drei Läufer/innen und Nordic-Walker/innen findet gegen 16.30 Uhr statt.

Teilnahmeurkunde kann nach dem Lauf über die Website des Kirbelaufs unter www.kirbelauf.de ausgedruckt werden.

Voranmeldungen und Infos im Internet unter www.kirbelauf.de. Nachmeldungen sind auch noch am Sonntag ab 11 Uhr direkt vor Ort möglich.