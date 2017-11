Anzeige Einkaufsgutschein als Dauerbrenner

"Unser Gutschein ist längst ein Dauerbrenner, zumal neben den Betrieben auch die Bevölkerung ihn angenommen hat und dadurch das Geld in der Gemeinde bleibt", berichtet Delago von gedruckten Gutscheinen im Gegenwert von 99 000 Euro. Nach Delagos Worten profitieren von dem Gutschein alle Beteiligten, ob Gemeinde, Betriebe oder Kunden.

Der Beschenkte trifft die Entscheidung

Gerade jetzt an Weihnachten ist der "Hengstetter Gutschein" das optimale Geschenk, mit dem in jedem Fall das Richtige ausgesucht werden kann, eben vom Beschenkten selbst.

Der Gutschein ist bei der Sparkasse und der Volksbank in Althengstett, in der GHV-Verkaufsstelle sowie in der Rathaus Apotheke erhältlich. Er kann wahlweise bei allen an der Aktion beteiligten Firmen eingelöst werden. Die Unternehmen stehen auf dem Gutschein.