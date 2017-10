Anzeige Einkaufen und Kultur

Mittlerweile hat sie sich als Einkaufs- und Kulturnacht etabliert. Bis 23 Uhr werden die Horber Händler ihre Geschäfte öffnen und neben dem Shoppingerlebnis auch jede Menge Programm liefern. Ob karibische Musik oder Live-Musik mit Axel Vees in der Neckarstraße, flotte Rhythmen auf dem Marktplatz oder in der Hirschgasse – es wird an vielen Orten stimmungsvoll. Auch durch die Lichtillumination in der Innenstadt und das Ballonglühen mit Musikunterhaltung auf den Neckarwiesen. Die Händler bieten verschiedene Aktionen, Leckereien und Rabatte. Das Blumenhaus Müller wird im Rahmen der Langen Nacht der Lichter seine räumliche Erweiterung in der Neckarstraße feiern.

Um spannende Kultur am späten Abend zu erleben, muss man nicht in Museumsnächte großer Städte. Die Kulturnacht im Rahmen der Langen Nacht der Lichter hat sich als echtes Erfolgsprojekt entwickelt. Im Rathaus ist die Ausstellung "Achtung Kunst! – Alles im Rahmen" zu sehen. Augenzwinkernd bieten die Künstler im Künstlerhaus die "Nacht der langen Stromrechnung" an. In der Johanneskirche in der Weingasse werden sogar Überstunden gemacht. Dort wird Organist Michael Grüber ein Sechs-Stunden-Konzert anbieten. Zu hören gibt es "Klangmeditationen improvisierend und animierend". Los geht es schon um 18 Uhr. Wer um 23 Uhr fertiggeshoppt hat, kann danach noch bis Mitternacht dem Konzert lauschen.

Nachdenkliches gibt es im Jüdischen Betsaal. Dort ist die Ausstellung "Kinder, wir machen einen Ausflug!" zu sehen. "Horb im Fokus" – Fotografien von Egon Rutsch heißt die Ausstellung, die im Bürgerkulturhaus derzeit gezeigt wird.