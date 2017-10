Anzeige Eine gute Atmosphäre für angenehmes Arbeiten

Das AUT-Gebäude wurde so konzipiert, dass es mit der bestehenden Umgebung in den Dialog tritt und die Geschichte des Dorfplatzes in die Zukunft trägt. Es hat eine klare moderne Form ohne sich am historisch gewachsenen Umfeld zu reiben. Das ganze Gebäude und seine Konzeption spiegeln die Philosophie der AUT wieder. Diese besteht aus dem "TEAM-Gedanken": Kurzfristige Termine und Erreichbarkeit für Kunden, aktive Beratung und menschliches Miteinander.

Um dieses Leitbild umzusetzen, wurden die Arbeitsplätze bewusst so gestaltet, dass sich die Geschäftsleitung, ihre Mitarbeiter und auch die Kunden in einer produktiven Atmosphäre wohlfühlen. Hier findet man die Balance zwischen unkomplizierter Kommunikation und ungestörtem konzentrierten Arbeiten. Rückzugsmöglichkeiten für vertrauliche Gespräche sowie einen großer Raum für Versammlungen, Seminare und Vorträge zu aktuellen steuerrechtlichen Themen sind selbstverständlich vorhanden.