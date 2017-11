Anzeige Eine Ära geht zu Ende

Robert Ruof hatte 1902 ein Stoff- und Aussteuergeschäft in Balingen gegründet. Seine Urenkelin Ulrike Ruof-Schneider übernahm mit ihrem Ehemann Gerhard Schneider 1993 in vierter Generation das Modehaus und baute es stufenweise aus. Zum Stammgeschäft an der Friedrichstraße in Balingen kamen Filialen in Ebingen und Tailfingen. Nachdem es sich abgezeichnet hatte, dass die beiden Kinder beruflich andere Wege gehen würden, verkleinerten die Inhaber das Stammhaus in Balingen und schlossen die Filiale in Ebingen. Ins Erdgeschoss und das erste Obergeschoss zog 2013 eine Filiale der Tübinger Buchhandelskette Osiander ein – für Gerhard Schneider eine optimale Kombination des Modehauses mit einem ebenfalls familiengeführten Betrieb.

Nun haben sich Ulrike Ruof-Schneider und Gerhard Schneider entschlossen, das Balinger Geschäft endgültig zu schließen und in den Ruhestand einzutreten – mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Schließlich habe man zu den zahlreichen Stammkunden eine persönliche Beziehung aufgebaut. Dankbar ist die Familie Ruof-Schneider für die langjährige Treue und Verbundenheit ihrer Kunden.

Ab sofort findet bis zum Jahresende ein außergewöhnlicher Räumungsverkauf statt mit Rabatten von mindestens 20 und bis zu 70 Prozent. Gutscheine, Gutschriften und Rabattschecks sollten noch vor Weihnachten eingelöst werden. Neben dem Abverkauf der Bekleidung trennt sich Ruof auch von Dekorationsartikeln, Schaufensterpuppen und Einrichtungsgegenständen.