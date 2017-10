Anzeige Ein lange gehegter Lebenstraum geht in Erfüllung

R

echtzeitig zu seinem 60. Geburtstag geht für Geschäftsführer Thomas Rübenacker ein Lebenstraum in Erfüllung. Schon in früheren Jahren hat der damals als Busunternehmer durch ganz Europa tourende Experte für Delikatessen das Ziel verfolgt, einen eigenen Laden mit Spezialitäten zu eröffnen. Am heutigen Freitag und morgigen Samstag feiern Geschäftsführer Rübenacker und Inhaberin Petra Bentheimer die Fertigstellung des erweiterten Feinkostbereiches und begrüßen ihre Kunden in renovierten und umgestalteten Räumen.

Gemeinsam mit der Geschäftseröffnung feiert Thomys Genusslädle sein 35-jähriges Firmenbestehen. Im Jahr 1982 startete der Betrieb zunächst in kleiner Form im rechten Teil des Gebäudes. Hier entwickelte sich ein Zeitschriften- und Tabakladen mit Lottoannahmestelle, bei der im rückwärtigen Teil ein Feinkostbereich untergebracht war. Die Räumlichkeiten waren in all den Jahren für das umfangreiche Sortiment, wie Tee und Kaffee, Öl und Essig, Schokolade und Gewürze, aber auch verschiedene Spirituosen zu eng geworden.