E in Fest von Freunden für Freunde" ist das Motto dieser traditionellen Veranstaltung, zu der die Garde die Bevölkerung zu gemütlichen Stunden bei guter Stimmung und allerlei Leckereien aus Küche und Keller ins Festzelt beim Gardeheim einlädt.

Der Samstag steht ganz im Zeichen der Freundschaft zwischen den hohenzollerischen Wehren aus Trochtelfingen, Sigmaringen und Hechingen. Abordnungen der Wehren werden am Samstagabend zum Festauftakt aufmarschieren, anschließend spielt die Hechinger Lumpenmusik zur Unterhaltung. Für den "Wahl-Frühschoppen" am Sonntagmorgen konnte die Garde "d‘Hofkapell" aus dem nördlichen Schwarzwald gewinnen. Die zwölf ambitionierten Musikerinnen und Musiker werden ab 11.30 Uhr für gute Stimmung sorgen. Am Nachmittag gibt es ein Kinderprogramm und für die reiferen Jahrgänge die Kaffeestube im Vereinsheim.