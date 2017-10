Anzeige Ein echtes Erlebnis

Die Gedanken, die Märkte wieder attraktiver zu machen, hatte man im Ortschaftsrat schon in den 1980er-Jahren. Besonderen Anteil hatte der damalige Verwaltungsstellenleiter Wolfgang A. Ehlen, der die Vereine dazu animierte, bei den Märkten mitzumachen, kulinarische Genüsse zu bieten, oder aber in musikalischer Hinsicht aufzutreten.

Er brachte sich ebenfalls ein und so kam es in der Albrecht-Wirth-Straße zu Fundsachenversteigerungen, in denen Ehlen als Auktionator auftrat. Jedenfalls konnte man vom Fahrrad bis zum Regenschirm fast alles ergattern. Die Vereine ließen sich auch nicht lumpen und so wurden die Märkte zu einem Erlebnis. Beim Herbstmarkt bot der Musikverein Schlachtplatte im Adolph-Kolping-Saal oder Schupfnudeln in der Albrecht-Wirth-Straße an.

Liederkranz und ADAC-Ortsclub bewirteten auf dem Marktplatz, es gab Volksliedersingen mit Norbert Geis und Egon Prexel und auch die "Fleckenhuper" der Narrenzunft sorgten in Hof und Scheuer von Rita Renz für Furore.