Anzeige Dreifaltigkeit aus dem Volkswagen-Konzern

Und der Karoq von Skoda, der die klare Formensprache und pfiffige Details der Marke in ein kompaktes SUV übersetzt, das den Will-Haben-Faktor auslöst.

Umweltprämie von Volkswagen

Bereits am Freitag, 3. November, können Interessierte den Tiguan Allspace an den drei Autowelt-Schuler-Standorten in Horgen, Villingen und Donaueschingen nicht nur eingehend inspizieren, sondern auch zur Probe fahren. Das Fahrzeug, für das Interessenten die Umweltprämie von Volkswagen in Anspruch nehmen können, bietet bei einer Länge von 4,70 Metern üppige Platzverhältnisse.

Kompetente und faire Beratung

Am Samstag, 4. November, heißt es dann Vorhang auf für den Seat Arona in Horgen und den Skoda Karoq in Donaueschingen und Villingen. Auch bei diesen Modellen sind Besucher eingeladen, Probefahrten zu unternehmen.

Neben der gewohnt kompetenten und fairen Beratung dürfen sich Besucher auch auf kleine kulinarische Köstlichkeiten freuen.