Anzeige Drei verschiedene Standorte garantieren Kundennähe

Die Begeisterung für Gabelstapler liegt in der Familie – bereits Vater Winfried Pieckert hat sich beruflich den Gabelstaplern verschrieben und war bei namhaften Herstellern unter Vertrag. Die Affinität zum Produkt wurde Karsten Pieckert somit in die Wiege gelegt und schon als Teenager war sich der heutige Firmeninhaber sicher, dass seine berufliche Zukunft im Bereich Gabelstapler erfolgen wird.

Winfried Pieckert hat die Geschicke der Firma 15 Jahre aktiv begleitet und ist auch heute noch ein geschätzter Berater für Karsten Pieckert.

Der Gründungsort und heutige Hauptsitz ist nach wie vor in Empfingen – eine direkt an der A81 liegende Gemeinde mit rund 4000 Einwohnern im Ländle. Die strategisch günstige Lage zwischen den Knotenpunkten Stuttgart (50 Kilometer) und Bodensee (80 Kilometer), hat sich als äußerst geschäftsfördernd bewahrheitet. Um zudem die Kundennähe in Baden-Württemberg zu gewährleisten, gründete man 2007 die Niederlassung Stuttgart und 2014 folgte die Eröffnung der zweiten Niederlassung in Karlsruhe.