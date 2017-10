Anzeige Diese Musik stoppt keiner

Jetzt ist es so weit: Am kommenden Samstag, 14. Oktober, steht die Lektion, dass echte Musik nicht zu stoppen ist, zum zweiten Mal auf dem Albstädter Lehrplan. Das Programm bestreiten diesmal drei Formationen: das Stuttgarter Deutschpop-Quintett "Antiheld", die Country-Rocker "Mason Finley" vom oberen Neckar und die Berliner Punk-Rocker "Smile and Burn".

"Antiheld" hat in den vergangenen zwei Jahren Furore gemacht; 2015 wurde das Jahr des Durchbruchs: Nach dem Gewinn des Bandförderpreises "Play live" Ende 2014 stand der Tourbus nicht mehr still; Auftritte auf dem Southside-Festival, dem Open Flair und dem Mini-Rock-Festival, dazu eine Support-Show für "The BossHoss" vor 10 000 Besuchern machten den Namen "Antiheld" in kurzer Zeit deutschlandweit bekannt. Was bedeutet er? Antihelden sind nicht unfehlbar, gerade ihre Schwächen machen sie sympathisch – von dieser Idee leben die Texte von Sänger Luca Opifanti und das Lebensgefühl, das die Band in ihren Songs transportiert. Wobei auch der Antiheld ein Held ist; schließlich liegen Liebe und Schmerz, Heldentum und Scheitern dicht beieinander. Pathetisch? Ja. Kitschig? Nein. "Mason Finley" – das sind Sänger Fabian Häckel aus Oberndorf und Gitarrist Matthias Brendle aus Sulz. Jahrelang machten die Beiden in der Oberndorfer Band "Sacrety" harte Electronic Rock und sich damit weit über den Kreis Rottweil hinaus einen Namen. Dann war Schluss – und nunstehen Häckel und Brendle wieder zusammen auf der Bühne. Allerdings unter ganz anderen Vorzeichen: "Mason Finley" schlägt ganz andere Töne an, nämlich einen authentischen Midwest-Country-Sound, den die beiden Schwaben aus der Quelle geschöpft haben, in Kansas City im US-Staat Missouri. "Es sollte nicht nach Schwarzwald klingen, sondern nach Midwest", sagt Häckel, der auf der Bühne zu Finley Harrison mutiert. Brendles Bühnen-Ich heißt Mason Bailey; die beiden sprechen ausschließlich Englisch im Konzert. Komplettiert wird das Quartett durch Schlagzeuger Jack Russel und der Bassist "Fidel Basstro".

"Smile And Burn" geben das klassische Beispiel dafür, wie man "sich hoch spielt": Acht Jahre, vier Alben und 269 Konzerte nach ihrem Debüt sind sie auf die Bühne die Verkörperung des Punkrock schlechthin. Berliner Rotzigkeit und eine ungezügelte Live-Show ohne Absprache und Choreographie reißt die Zuhörer von der ersten Sekunde an mit. Das im Februar 2017 erschienene vierte Album "Get Better Get Worse" gibt davon einen authentischen Eindruck; es ist roher und zugleich organischer und vielschichtiger als die früheren Platten. "Can’t stop the Music" beginnt um 19 Uhr; Karten gibt es im Vorverkauf bei Reservix und der Albstädter Tourist-Information. Sie kosten 14,70 und ermäßigt 12,70 Euro, an der Abendkasse 17,50 und ermäßigt 15,50 Euro.