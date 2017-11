Anzeige Die wohl größte Schau in Baden-Württemberg

In der Hochzeitssaison 2017 wird der Kunde in Geislingen eine Auswahl von 800 bis 1000 Hochzeitsanzügen finden. Diese sind vorwiegend aus den Kollektionen der marktführenden Hersteller wie Wilvorst, Tziacco, Digel und Bäumler. Die Anzüge werden von der kleinsten Herrengröße 44 bis Größe 64, bei Kurzgrößen von Größe 24 bis Größe 32 und in den schlanken Größen von Größe 90 bis 114 angeboten.

Neben der modisch ausgerichteten Hochzeitsmode führt Kleider Müller ständig ein Sortiment der ewigen Klassiker wie Frack, Smoking, Cut und Dinnerjacket. Auf die Abendmode abgestimmte, modische, elegante, farblich passende Schuhe in höchster Verarbeitungsstufe sowie Partyhemden und Klappzylinder runden das Festtagssortiment ab. Bei Kleider Müller findet der Kunde so die größte Auswahl an Hochzeitsanzügen und Festtagsmode in Baden-Württemberg.

Die Hochzeitsanzüge der Saison 2018 werden mit der abgestimmten Weste und Accessoires getragen. Die Farbpalette reicht von Schwarz, Cappuccino und Braun bis hin zu verschiedenen Blautönen. Die Anzüge präsentieren sich in glatt oder gestreift, in hochwertigen Schurwollqualitäten oder in effektvollen Mischgeweben.

Der Anzug zum festlichen Anlass wird in der 76-Zentimeter-, teilweise auch schon in modischer 72-Zentimeter-Rückenlänge getragen. Das Sakko wird je nach Schnittführung mit ein oder zwei Knöpfen geschlossen. Die schmale Silhouette der Anzüge wird durch Reversführung und leichte Antaillierung unterstrichen. Als Kontrast zu den tendenziell kurzen, schmalen Anzugsformen mit uni glänzenden Stoffen hat sich zusätzlich noch der Trend zu Gehrockformen mit Strukturjacquard-Oberstoffen etabliert. Die Gesamtkombination aus Stoff, Schnitt und Farbe erlaubt es, dass der Anzug nach der Hochzeit für weitere Anlässe wie Taufe, Kommunion, Konfirmation, Ball oder Musical getragen werden kann.

Die Brautkleider der Kollektion 2018 verzaubern wieder durch imposante Spitze. Egal ob im verspielten Vintage-Look, im Prinzessinnen-, Meerjungfrauen- oder klassischen A-Linien-Brautkleid: Spitze darf nicht fehlen. Diese besteht meist aus zwei oder drei kombinierten Spitzen, die zu einer tollen 3D-Optik beitragen.

Verträumte Kleider mit Spitzenbändern, Bordüren und Ornament-Stickereien sowie transparente, tiefe Rückenausschnitte mit Spitzentattoos liegen voll im Trend. Aber auch Prinzessinnenkleider mit ausladenden Röcken, wundervollen Schleppen und harmonischen Glitzereffekten sind in diesem Jahr wieder gefragt.

Lange Schleier mit und ohne Spitze, Haarreifen, Blütengestecke und Diademe, aber auch große Ohrringe und Armbänder runden das Bild der perfekten Braut ab. Die Trendfarbe bleibt Ivory. Aber auch zarte Farben wie blush, sand und beige sind bei den trendigen Bräuten zu finden.

Kleider Müller führt namhafte Marken wie La Sposa, White One, Ladybird, Kleemeier, Weise, Lohrengel, Modeca, Bianco oder Evento und ist führender Anbieter von Hochzeitskleidern und Hochzeitsanzügen in Baden-Württemberg. Das seit 90 Jahren bestehende Familienunternehmen bietet ein großes Sortiment mit bis zu 1000 Brautkleidern in den Größen 34 bis 60, kompetente Beratung und dazu noch einen Änderungsservice.

Für die Gäste gibt es wundervolle Roben in verschiedenen Längen. Egal, ob knielang, die "neue" Midi-Länge oder bodenlang – erlaubt ist, was gefällt. Die Farben sind etwas klarer als in den vergangenen Jahren. Schöne Rot- und Rosatöne, blaue und gründe Kleider bestimmen das neue Farbbild. Aber auch Muster sind im kommenden Jahr gefragt. Egal ob floral oder mit Streifen – es ist für jeden etwas dabei.