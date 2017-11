Anzeige Die wohl größte Schau in Baden-Württemberg

Im Mittelpunkt steht eine professionelle Modenschau der Modeagentur Blank aus Ulm, die aktuelle Hochzeitsmodentrends für Braut und Bräutigam 2018 präsentiert. Mit diesem Team arbeitet die Firma Kleider Müller seit vielen Jahren zusammen.

Als Höhepunkt der in dieser Form in Baden-Württemberg einzigartigen Messe findet auch in diesem Jahr eine Verlosung statt. Der erste Preis ist ein Brautkleid von der Firma Ladybird im Wert von 500 Euro, der zweite ein Hochzeitsanzug von der Firma Digel für 350 Euro, der dritte eine Hochzeitstorte im Wert von 150 Euro, gestiftet von der Firma Wilvorst sowie weitere verschiedene Gutscheine.

Alles rund um den Hochzeitstag präsentieren 16 weitere Unternehmen aus der Region: vom Brautstrauß über die Hochzeitsfrisur, den passenden Schmuck, das Profi-Foto, Unterhaltungsmusik, bis zu Deko-Ideen, und, was nicht fehlen darf, die Hochzeitstorte.