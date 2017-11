Anzeige "Die Seiten wechseln"

Den Anfang macht am Freitag, 10. November, die traditionelle Eröffnungsgala in der Ebinger Festhalle, die diesmal SWR-Fernsehmann Markus Brock moderiert. In den folgenden Tagen bekommen Literaturfreunde Lesungen, Workshops, Theateraufführungen und Konzerte in Hülle und Fülle geboten. Besondere Highlights: Das "Berliner Kriminal Theater" führt "Die Therapie", das Theaterdebüt von Thriller-Autors Sebastian Fitzek auf, die Schöpfer der Allgäuer Krimilegende Kluftinger, Klüpfel und Kobr, geben eine Comedylesung im Tailfinger Thalia-Theater, Katharina Thalbach, namhafte Schauspielerin und Regisseurin, liest aus dem Bestseller "Die Analphabetin, die rechnen konnte" des schwedischen Autors Jonas Jonasson und Günter Schneidewind, Elisabeth Kabatek, Ulla Hahn, Zsuzsa Bánk und Petra Gerster aus ihren Werken.

Mit von der Partie ist ferner Extrem-Kletterer Stefan Glowacz – die Outdoor-Hochburg Albstadt grüßt die Literaturstadt.

Zu Ehren von J. R. R. Tolkien findet eine lange Filmnacht mit allen drei Teilen des "Herrn der Ringe" statt; es gibt einen Literaturgottesdienst und einen Workshop für Fans von "Gregs Tagebuch" sowie Kinderbuchlesungen und Puppentheater für den Lesernachwuchs. Die Literaturfreunde können aber auch selbst bei Malworkshops kreativ werden oder gemeinsam Bücher besprechen – sie dürfen wortwörtlich "die Seiten wechseln". Der traditionelle Schulwettbewerb ist bereits angelaufen. Die prämierten Arbeiten werden am 16. November bekannt gegeben und vorgestellt; durchs Programm führt ein alter Bekannter – 2015 war Malte Arkona Moderator der Eröffnungsgala.