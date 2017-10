Anzeige Die schönen Seiten des Herbstes

D

er Aufbruch zur Jagd erfolgt um 13.30 Uhr beim Hagastall in Weildorf. Die Rittstrecke führt über etwa 20 Kilometer, beinhaltet Durchgänge durchs Wasser und circa 18 feste Hindernisse bis zu 90 Zentimeter Höhe. Geritten wird in zwei Feldern, einem springenden Feld und nicht springenden Feld. Zuschauer können mit dem Auto einem beflaggten Streckenfahrzeug an Hindernisse und Wasserpassagen folgen. Der Schlussgalopp findet etwa gegen 16 Uhr beim Hagestall statt.

Der Fuchs, an dessen Fährte sich die Reiter heften, wird von einem Reiter dargestellt, dem man an der Schulter des Jagdrockes einen Fuchsschwanz befestigt. Das Jagdfeld angeführt vom so genannten Master und begleitet von den Pikeuren, die dafür Sorge tragen, dass das Reiterfeld zusammen bleibt. Den Höhepunkt bildet der Schlussgalopp am Ende der Jagd. Der Reiter, der als erster die Ziellinie überquert, erhält den Fuchsschwanz. Musikalisch leiten die Jagdhornbläser des Hegerings Haigerloch das Jagdgeschehen ein.