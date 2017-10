Anzeige Die Riege der Star-Reiter kommt nach Bisingen

Um dem hohen Niveau und den Anforderungen des starken Teilnehmerfeldes gerecht zu werden, sind seit Jahren für die Veranstaltung qualifizierte und international erfahrene Richter und Parcoursbauer verpflichtet.

Turnierauftakt ist in diesem Jahr bereits am Mittwoch, 4. Oktober, mit zwei Prüfungen der Regionaltour. Am Donnerstag, 5. Oktober, starten tagsüber die Einlaufprüfungen und die regionalen Springprüfungen, am Abend steht bereits das erste Highlight auf dem Programm – das Hindernisfahren der Ein- und Vierspänner Klasse S (Beginn 19.45 Uhr). Mit dabei sind unter anderem Mannschaftsweltmeister, ein Baden-Württembergischer Meister, ein Deutscher Meister und Mitglieder des Deutschen Bundeskaders.

Am Freitagabend geht es gewohnt rasant weiter mit einem Punktespringprüfung Klasse S** (Beginn 17.15 Uhr), gefolgt vom Fahrchampionat, hier werden die Ein- und Vierspänner in einer Stafetten-Prüfung für Spannung und Unterhaltung sorgen. Der schon traditionelle Hohenzollern Reitbiathlon in Bisingen bildet den krönenden Abschluss des Freitagabends. Unter dem Motto "Reiten – Schießen – Reiten" absolvieren die besten Reiter aus der Prüfung vom Vormittag sowie die Stars des 21. Hohenzollern Reitturniere, einen Parcours mit Hindernissen der schweren Klasse. Nach dem achten Hindernis sitzen die Reiter ab, spurten zum Schießstand und haben fünf Schüsse auf eine elektrische Biathlonzielscheibe, danach müssen Pferd und Reiter noch drei Sprünge überwinden und das alles möglichst schnell.

Mit dem Grand Prix de Dressage, einer Dressurprüfung der Klasse S*** (Beginn 16.15 Uhr) geht es in den hochkarätigen Samstagabend. Olympiasieger Martin Schaudt wird diese Prüfung Live nach jedem Ritt kommentieren und bietet somit den Zuschauern Einblicke in entscheidende Details.

Die Zuschauer dürfen sich auf ein tolles Starterfeld freuen, denn auch unter den besten Dressurreitern ist Bisingen-Hohenzollern ein fester Bestandteil des Turnierkalenders. Die mehrfachen Grand-Prix-Siegerinnen Isabelle Steidle und Katrin Burger (amtierende Landesmeisterin), Vizelandesmeisterinnen Sandy Kühnle und Anna-Louisa Fuchs, Jasmin Schaudt, Renate Gohr-Bimmel sowie Lisa Müller (Ehefrau von Thomas Müller FC Bayern) versprechen hochkarätigen Dressursport. Nach der Premiere 2014 sind die Voltigierer fest in Bisingen dabei. Die fünf besten Voltigier-Mannschaften aus ganz Deutschland gehen in einem Kürwettkampf mit zwei Durchgängen in einer Gruppen-Voltigier-Prüfung der Klasse S** an den Start. Am Samstag um 18.30 Uhr findet die erste Wertung statt. Die zweite Wertung mit anschließender Siegerehrung beginnt am Sonntag um 11.30 Uhr. Zum Abschluss des Samstagabends wird bereits zum neunzehnten Mal in Folge die vierte und entscheidende Qualifikation des BW-Bank-Cups (20.15 Uhr) in Bisingen ausgetragen. Hierfür hat sich die gesamte Reiterspitze Baden-Württembergs in die Starterliste eingetragen, geht es doch um die letzten Punkte für das Finale des Hallenchampionats im November in Stuttgart.

Der Große Preis der Sparkasse Zollernalb, auf höchster nationaler Ebene mit einer Springprüfung Klasse S*** ausgeschrieben, wird am Sonntag, 8. Oktober, den Höhepunkt des 21. Hohenzollern Reitturnieres bilden. Neben dem Wanderpokal der Burg Hohenzollern, erwartet den Sieger ein neues Auto im Wert von 12 000 Euro. Aber auch das Rahmenprogramm wird in Bisingen nicht zu kurz kommen. Am Freitag und Samstag kommen die Nachtschwärmer im Partyzelt auf Ihre Kosten. Am Familiensonntag erwarten jüngeren Besucher Ponyreiten, Luftballons und Kinderschminken. Der Eintritt ist am Sonntag frei. Weitere Informationen gibt es im Netz unter www.rsz-hohenzollern.de.