Anzeige Die Mitarbeiter sind der Garant für den Erfolg

Ehrliche und kundenorientierte Beratung garantiert ein Höchstmaß an Kundenzufriedenheit. Ein flächendeckendes Netz an Servicetechnikern und die gut ausgestattete Fachwerkstatt in Empfingen geben dem Kunden die nötige Sicherheit, bei Problemen zeitnah einen qualifizierten Ansprechpartner an ihrer Seite zu haben. Die von Meisterhand geführte Werkstatt hat sich neben Großreparaturen auch auf kundenspezifische Sonderumbauten spezialisiert, wodurch individuell angepasste Lösungen garantiert werden können.

Aufgrund der hohen Nachfrage an Mietstaplern, wurde im Laufe der letzten 15 Jahre ein Pool von mittlerweile über 400 verfügbaren Mietgeräten aufgebaut. Um eine optimale Disposition dieser Mietgeräte zu gewährleisten und gleichzeitig flexibel auf gestellte Anforderungen reagieren zu können, investierte das Unternehmen in fünf eigene LKWs.

Die Maxime von Stapler Center Pieckert ist es, ein Höchstmaß an Zufriedenheit zu garantieren. Dabei handelt es sich neben der Kunden- auch um die Mitarbeiterzufriedenheit. Die Mitarbeiter des Unternehmens waren der Garant für die letzten 20 Jahre, dafür bedankte sich Karsten Pieckert mit einem dreitägigen Firmenausflug an den Bodensee.